Myśleli, że już jej nie ma. Niebywałe odkrycie obok Titanica

Od zatonięcia Titanica minęło już ponad 112 lat. W tym czasie wielokrotnie podejmowano zejścia na dno Oceanu Atlantyckiego, aby przy pomocy kamer zarejestrować to, co pozostało z wraku. Ostatnio takie zejście przeprowadziła firma RMS Titanic Inc., która – jak podaje portal IFL Science – ma wyłączne prawa do wydobycia wraku. Ekspedycja trwała 20 dni i w jej trakcie udało się wykonać 2 mln zdjęć o jakości, jakiej dotąd nie udało się uzyskać podczas badania statku.