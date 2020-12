737 Max jednak nie poleci? Miażdżący raport amerykańskiego Senatu

Wadliwe oprogramowanie MCAS to tylko jeden z problemów jakie stoją przed Boeingiem. Raport amerykańskiego senatu nie pozostawia suchej nitki na gigancie i Federalnej Agencji Lotnictwa USA.

A Boeing 737 MAX airplane lands after a test flight at Boeing Field in Seattle, Washington, U.S. June 29, 2020.

Źródło: KAREN DUCEY / Reuters / Forum , Fot: RM, KAREN DUCEY / Reuters / Forum