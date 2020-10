5G w Polsce opóźnione? To oznacza miliardy strat

Wszystko rozbija się o ewentualne zakwalifikowanie chińskiej firmy Huawei "jako dostawcy wysokiego ryzyka". To ma bowiem zmusić operatorów do poniesienia ogromnych kosztów wymiany sprzętu i w konsekwencji, jak podaje Huwaei za firmą konsultingową Assembly Research, opóźnić wprowadzenie tej technologii do Polski nawet o 3 lata.

Logo Huaweia (Getty Images)