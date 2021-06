5G w każdym telefonie? Tak może być już niedługo

Z raportu " Making 5G Global Accessibility for All" wynika, że sieć 5G rozwija się znacznie szybciej niż jakakolwiek inna sieć telekomunikacyjna. Świadczy o tym liczba smartfonów, które mogą ją obsługiwać. W dokumencie zaznaczono, że w pierwszym kwartale 2021 roku, czyli zaledwie 2 lata po uruchomieniu pierwszej na świecie komercyjnej sieci 5G, co trzeci sprzedawany na świecie smartfon obsługiwał 5G. Jeśli obecne trendy się utrzymają do 2022 roku, będzie to co drugi sprzedawany smartfon.