50 Let Pobedy - największy lodołamacz świata. Cud rosyjskich inżynierów

Dzięki napędowi atomowemu zasilanego z dwóch reaktorów, statek osiąga moc 74 000 koni mechanicznych. To daje możliwość przemierzania wód z prędkością nawet 18 węzłów a jego wyporność to 25 840 ton. 50 Let Pobedy to ostatnia jednostka klasy Arktika zasilanych przez energię jądrową.