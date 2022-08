10 zawodów przyszłości. To nas czeka na rynku pracy?

Przyszłość stawia przed nami liczne wyzwania, ci pracownicy będą w stanie sprostać wielu z nich. Jakich umiejętności będą potrzebować?

1. Planista metaverse

Wiele osób znajdzie zatrudnienie przy tworzeniu i obsłudze cyfrowych światów. Już teraz liczne zespoły pracują nad rozwojem metaversum, który w bardzo niedalekiej przyszłości będzie ważną częścią naszego życia. Będziemy w nim robić zakupy, uczyć się, chodzić na koncerty i nawiązywać znajomości. Rolą planisty będzie analizowanie dostępnych w metawersum możliwości, testowanie różnych rozwiązań i sprawne wdrażanie najlepszych pomysłów. Jego działania będą wpływały na wyniki finansowe i wizerunek firmy. Kandydat będzie potrzebował wykształcenia metawersalnego i doświadczenia z zakresu zarządzania.

2. Kreator podróży w rzeczywistości rozszerzonej

Rzeczywistość rozszerzona łączy w sobie dwa światy – rzeczywisty i ten generowany komputerowo. Wykorzystuje ona animacje, efekty audiowizualne i dźwięki. To pozwala na tworzenie rozmaitych opowieści i dostarczanie nowych doświadczeń. Tym właśnie będzie się zajmował kreator podróży: będzie projektował i konstruował spersonalizowane historie, które staną się udziałem najbardziej zamożnych klientów. W tej pracy sprawdzą się absolwenci szkół filmowych mający doświadczenie zawodowe z grami fabularnymi.

3. Optymalizator ruchu dronów

W niedalekiej przyszłości drony nie tylko będą kręciły filmy, ale również dostarczały paczki (próby już trwają) i dbały o porządek w miastach. Im więcej ich będzie na ulicach, tym łatwiej o kolizje. Potrzebne będą osoby sterujące ruchem dronów, żeby poruszały się one szybko, bez korków i wypadków. Na poziomie krajowym w Stanach Zjednoczonych pracują nad tym NASA i FAA. Optymalizator będzie odpowiadał za nadzorowanie tras lotów dronów na poziomie lokalnym.

4. Mechanik samochodów autonomicznych

Różne firmy – Tesla, Hyundai, Waymo, General Motors, Cruise i Ford – pracują nad autami, które będą się poruszały bez kierowców. I choć będą się one samodzielnie przemieszczały, nie będą potrafiły się same naprawiać. Konieczny będzie wakat dla czuwającego nad ich sprawnością mechanika. Będzie mu potrzebna wiedza z zakresu technologii i dryg do majsterkowania.

5. Inżynier konstrukcji prowizorycznych

To stanowisko dla pracownika z doświadczeniem w projektowaniu przemysłowym i inżynierii budowlanej. Będzie się zajmował tworzeniem tymczasowych budynków dla osób potrzebujących schronienia w wyniku kataklizmów i wojen. Wykorzystywanym przez niego materiałem będą elementy drukowane w 3D. Dzięki nim skonstruuje on przypominające przyczepy miejsca do mieszkania w ciągu kilku godzin albo paru dni.

6. Twórca organów

Absolwent inżynierii tkankowej, inżynierii biomedycznej lub biologii molekularnej będzie mógł spróbować swoich sił w pracy z organami. Będzie ona polegała na tworzeniu części ciała i organów z komórek macierzystych oraz z tych materiałów, które dopiero przyniesie przyszłość. To praca naukowa o tyle ważna, że będzie stanowiła szybką i konkretną odpowiedź na niedobór organów do przeszczepów.

7. Rewilder

Zadba o to, by odkręcić skutki powszechnej "betonozy". Będzie konsekwentnie zastępował lasami i różnymi rodzimymi gatunkami niepotrzebne już wytwory ludzkiej działalności – drogi, budynki, fabryki i ogrodzenia. Jakie wykształcenie przyda się kandydatowi? Warto skończyć rolnictwo lub kierunki dotyczące nauk o środowisku. Przyda się też wiedza o dzikich zwierzętach.

8. Instalator biofilmów

Biofilmy – jako szumowina i szlam – może umiarkowanie zachęcają do pracy z nimi, za to są sprzymierzeńcem tych, którzy dbają o środowisko. Stanowią "narzędzie", którym można oczyszczać ścieki i generować energię. Instalator będzie modernizował inteligentne budynki tak, by można było w nich zainstalować biofilmy, a one zajmą się np. usuwaniem pleśni z wilgotnych miejsc czy przetwarzaniem śmieci. Temu pracownikowi będzie potrzebna wiedza z zakresu wzornictwa przemysłowego i materiałoznawstwa.

9. Menedżer zespołu człowiek-maszyna

To praca dla osób z wykształceniem w dziedzinie neuronauki albo psychologii eksperymentalnej, przyda się też doświadczenie z obszaru inżynierii, informatyki lub HR. Jego zadanie będzie polegało na takim określeniu zadań i wyznaczeniu ról, by maksymalnie wykorzystać dostępne technologie, a jednocześnie nauczyć ludzi umiejętnego korzystania z nich. Menedżer będzie na styku współpracy między maszynami i ludźmi, czyniąc ją możliwie efektywną i harmonijną.

10. Audytor ds. stronniczości algorytmów