Żyły pod ziemią 3 mln lat. Naukowcy odkryli je dopiero teraz

Odkrycia dokonali badacze z Turcji, Wielkiej Brytanii i USA. Udowodnili oni przy tym, że nowe gatunki są odległe biologicznie od znanych nam przedstawicieli zwierząt z tego rodzaju. Nowe gatunki kretów to Talpa hakkariensis i Talpa davidiana tatvanensis. Żyją one w górach we wschodniej Turcji.

-Znamy około 6,5 tys. gatunków ssaków. Dla porównania – jest około 400 tys. znanych gatunków chrząszczy, a szacuje się, że jest ich 1-2 mln. Z zewnątrz nowo odkryte krety wydają się podobne do znanych już gatunków ze względu na to, że ewolucja pod ziemią narzuca duże ograniczenia kształtu i wielkości ciała – tak naprawdę krety mają bardzo niewiele możliwości w tej kwestii. Nasze badanie pokazuje, jak łatwo możemy nie doszacować bioróżnorodności – szczególnie pośród ssaków, co do których wielu ludzi zakłada, że znamy już wszystkie gatunki żyjące na naszej planecie - opisał prof. Bilton.