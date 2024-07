Życie na Wenus? Naukowcy mają na to dowody

Oba gazy są określane jako biomarkery, co oznacza, że mogą wskazywać na obecność życia. Nie jest to jednak niezbity dowód na istnienie życia pozaziemskiego. Niemniej jednak, te odkrycia zwiększają prawdopodobieństwo, że być może w przeszłości istniało życie na Wenus, a niektóre jego elementy mogły przetrwać w atmosferze tej planety.

Warunki na Wenus są ekstremalne - ciśnienie jest tam 90 razy większe niż na powierzchni Ziemi, a temperatura może dochodzić do 450 stopni Celsjusza. Chmury kwasu siarkowego unoszą się nisko nad powierzchnią planety. Jednak około 50 km powyżej powierzchni warunki są znacznie bardziej zbliżone do tych na Ziemi i mogłyby umożliwić przetrwanie bardzo odpornym mikrobom.

Mimo tych odkryć, naukowcy zachowują ostrożność w odniesieniu do prawdopodobieństwa istnienia życia na drugiej planecie Układu Słonecznego. Dr Robert Massey z Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego stwierdził, że choć te odkrycia są ekscytujące, to są to wyniki wstępne.