Zrobili diamenty z odpadów nuklearnych. Teraz chcą ich używać

Wykorzystywanie odpadów nuklearnych do produkcji energii wydaje się genialnym pomysłem. Na dodatek diament powstawać miałby z bardzo kłopotliwego izotopu węgla C-14. Jego okres półtrwania wynosi ponad 5 700 lat, co stanowi rekord wśród składników odpadów radioaktywnych. Elektrownie nie mogą zaś ograniczać jego produkcji. Wywarzany jest on z prętów grafitowych, używanych do kontrolowania szybkości reakcji jądrowych.