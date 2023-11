Powstał implant mózgu, który ma czytać myśli. Naukowcy już go testują

Dr Gregory Cogan, autor publikacji na ten temat, która ukazała się w "Nature Communications", wyjaśnia, że wiele osób cierpi na poważne zaburzenia motoryczne, takie jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS) czy zespół zamknięcia. Te choroby prowadzą do utraty zdolności mówienia. Obecnie dostępne rozwiązania, które mają na celu umożliwienie tych osobom komunikacji, są wolne i trudne do obsługi.

Naukowcy z Duke University odnoszą się do małych implantów , które są już testowane i umieszczane na powierzchni mózgu. Przyrównują działanie tych urządzeń do słuchania audiobooków z prędkością połowy normalnej prędkości. Powolne tempo wynika z niewielkiej liczby czujników w takim urządzeniu.

Może się wydawać, że to niewiele, ale naukowcy mieli tylko 15 minut na całą procedurę i zbieranie danych z mowy trwało zaledwie 90 sekund. To jest wyjątkowo krótki czas, szczególnie w porównaniu do wcześniejszych badań z prostszymi wersjami tego typu urządzenia, gdzie dane były gromadzone przez wiele godzin, a nawet dni.