Żniwa inaczej niż zwykle. Więcej szkodników, groźniejsze przymrozki

Profesor Jerzy Kozyra, z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, w rozmowie z PAP, podkreślił, że zmiany klimatyczne wpływają na cykl rolny. Wskazał, że żniwa w przyszłości zwykle będą miały miejsce na początku lipca. Jego obserwacje wynikają z faktu, że temperatury od kwietnia tego roku były o 4 stopnie wyższe od normy z lat ubiegłych.

Profesor Kozyra zauważył również, że w ciągu ostatnich dwóch dekad okres wegetacyjny w Polsce wydłużył się o 8 dni. Wskazał na wcześniejszy start tzw. "małych żniw", czyli zbiorów jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego. Profesor, który jest agroklimatologiem z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, stwierdził, że powinniśmy się przyzwyczajać do tego, że "małe żniwa" będą przypadać na wcześniejszy termin z powodu wcześniejszego rozpoczęcia wegetacji i wyższych temperatur.

Okres wegetacyjny się wydłuża

Naukowiec zwrócił uwagę na konieczność rozróżnienia między pojęciem okresu wegetacyjnego wyznaczonego przez progi termiczne, który się wydłuża, a okresem wegetacji roślin, czyli czasem, w którym roślina przechodzi przez cykl rozwojowy, który skraca się w wyniku ocieplenia.

- Na podstawie scenariuszy klimatycznych, które przewidują wzrost temperatury atmosfery w XXI wieku, i przy zastosowaniu matematycznych modeli fenologicznych można policzyć, jaka jest i będzie prędkość rozwoju roślin, czyli kiedy rośliny dojrzeją i kiedy mogą odbyć się żniwa. Z moich obliczeń wynika, że gdy temperatura powietrza w sezonie wegetacyjnym jest wyższa o dwa stopnie niż dotychczasowa norma temperatury, żniwa zwykle będą się zaczynały dwa tygodnie wcześniej niż normalnie – powiedział prof. Kozyra.

W tym roku wegetacja ruszyła już w lutym, gdy średnia temperatura dobowa przekroczyła próg pięciu stopni Celsjusza, choć zwykle ma to miejsce pod koniec marca. Taka temperatura rozpoczyna okres wegetacyjny większości roślin w Polsce. Od kwietnia do lipca z kolei odnotowaliśmy temperaturę o cztery stopnie wyższą od normy z ubiegłych lat. To przełożyło się na szybszy rozwój roślin.

Profesor Kozyra, podkreślił, że te zmiany przyczyniły się do wydłużenia okresu wegetacyjnego w każdym kolejnym dziesięcioleciu. W szczególności, w ostatnich latach długość tego okresu w północno-wschodniej Polsce wynosi 210 dni. Natomiast w najcieplejszych rejonach kraju, takich jak Dolny Śląsk, okres wegetacyjny trwa średnio 240 dni i rozciąga się od 20 marca do 11 listopada. Jednak, jak zauważył profesor, terminy początku i końca okresu wegetacyjnego w poszczególnych latach mogą się różnić.

Po zimie przychodzi... lato

Profesor Kozyra zwrócił uwagę na fakt, że w ostatnich latach w Europie Środkowo-Wschodniej warunki atmosferyczne niemal natychmiast przechodzą z zimowych na letnie. W rezultacie, termiczna wiosna znacznie się skróciła. Sprawia to, że jednocześnie zaczyna się wegetacja roślin, które potrzebują do ruszenia wegetacji temperatury dobowej przekraczającej 5 stopni - i tych, które wymagają 8-10 stopni. W związku z tym jednocześnie pojawiają się kwiaty na wielu różnych roślinach, które zwykle kwitły po kolei.

Przymrozki, szkodniki i inne problemy

Kozyra podkreślił również, że kiedy wegetacja zaczyna się bardzo wcześnie, rośliny stają się mniej odporne na przymrozki. W tym roku przymrozki pojawiły się od 17 do 26 kwietnia, gdy drzewa owocowe albo winorośle weszły już w fazę wzrostu i nie były odporne na niskie temperatury. Stąd tak duże straty w sadach i winnicach. Dowodzi to, że wczesne rozpoczęcie wegetacji to duże zagrożenie dla rolników.

Agroklimatolog zwrócił też uwagę, że pod wpływem wysokiej temperatury rośliny szybciej przechodzą przez wszystkie fazy rozwojowe, co skraca czas, w którym mogą wytworzyć biomasę.

- Na przykład zboża, gdy rozwijają się w wolniejszym tempie, mogą gromadzić większą ilość wody, a to przekłada się na plony. Jeśli wegetacja jest przyspieszona, zboża wydają ziarno o mniejszej masie, co oznacza straty dla rolników. Stres suszy również przyśpiesza zakończenie wegetacji roślin, a temperatura powyżej 40 stopni doprowadza do ich śmierci – stwierdził naukowiec.

- Szkodniki także zaczynają cykl życiowy, kiedy wzrastają temperatury, i rozwijają się szybciej, gdy jest cieplej. W takich warunkach mszyce mogą wydać więcej pokoleń, więc częściej trzeba stosować środki ochrony roślin - dodał.

Naukowiec powiedział też, że po wczesnych żniwach istnieje możliwość wprowadzenia na większą skalę tzw. międzyplonów i wykorzystania okresu, kiedy na polach nie ma upraw.