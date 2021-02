Zniknie możliwość składania online wniosków o dowód osobisty

Popularna e-usługa zostanie zamknięta z powodu zmian w ustawie o dowodach osobistych zaproponowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiany wynikają z konieczności dopasowania przepisów do rozporządzeń unijnych.

Jak informuje Cyfryzacja KPRM, w tym roku dowód osobisty powinno wymienić 1 546 700 Polaków, a ponad 358 tys. osób powinno złożyć wniosek o pierwszy "dorosły" dowód. Jeżeli więc planowaliście wymianę dowodu osobistego, to są to ostatnie miesiące, kiedy można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej.