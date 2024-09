Znaleźli wymarły gatunek. Wszystko dzięki sztuce

Na południu Afryki odnaleziono malunki naskalne z XIX wieku, które przedstawiają wymarły gatunek zwierzęcia - informują naukowcy na łamach czasopisma "PLOS ONE". Prace archeologiczne pozwoliły na zidentyfikowanie rysunków stworzonych przez lud San, ukazujących liczne zwierzęta oraz artefakty. Badacze zdecydowali się porównać te rysunki ze skamieniałościami zwierząt znalezionych w regionie.

- Malunki zostały wykonane najpóźniej w 1835 r., co oznacza, że to przedstawienie dicynodonta jest wcześniejsze o co najmniej 10 lat od opisu naukowego, dokonanego przez Richarda Owena w 1845 r. - mówi Julien Benoit z Uniwersytetu Witwatersrand w Johannesburgu.