Znaleźli "drzwi" na Antarktydzie. Mają prowadzić do ukrytej piramidy

Choć komentujący znalezisko na portalu Reddit internauci uważają, że "może to być jakieś podziemne wejście do bazy", rozwiązanie jest o wiele prostsze. Na zdjęciach satelitarnych widać bowiem bryły lodu . Co ciekawe – kolejne tego typu obiekty widać w pobliżu "drzwi". Internauci węszący teorię spiskową odkryli więc osamotniony kawałek lodu .

Przy okazji wyjaśnijmy, że wspomniana wcześniej ukryta piramida w lodowcu również okazała się być zupełnie czymś innym. Wyjaśniał to w rozmowie z IFL Science niemiecki geolog dr Mitch Darcy. – To po prostu szczyt skały wystający ponad lodowiec lub pokrywę lodową. Ma kształt piramidy, ale nie czyni go to konstrukcją, za którą odpowiada człowiek – mówił ekspert, potwierdzając, że zwykle najprostsze rozwiązania okazują się prawdziwe.