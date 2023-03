Znaleziono skamieniałe szczątki największego pingwina w historii

Na skamieniałe szczątki pingwinów natrafiono na terenie Nowej Zelandii. Należały do dwóch różnych gatunków. Odnaleziono je w dość ciekawy sposób. Otóż na przełomie 2016 i 2017 roku na terenie North Otago, na nowozelandzkiej Wyspie Południowej odkryto głazy, których wiek oszacowano na ok. 57 milionów lat. Zdecydowanie bardziej interesujące było jednak to, co znaleziono w tych głazach i były to właśnie skamieniałości pingwinów. Wiek tych ptaków oceniono na od 59,5 do 55,5 miliona lat. Oznacza to, że żyły one mniej więcej od 5 do 10 milionów lat po tym, jak pod koniec kredy wymarły dinozaury inne, niż latające.