Zmasowany atak na rosyjskie lotnisko. Ukraińcy mówią o skali zniszczeń

Warto przypomnieć, że Rosjanie podczas walk w Ukrainie stracili już co najmniej kilkadziesiąt Su-34. Ukraina twierdzi, że zniszczyła ok. 35 bombowców taktycznych tego typu. Z kolei Oryx, grupa niezależnych ekspertów tzw. białego wywiadu szacuje, że takich maszy w Ukrainie zniszczono ok. 25. To dość poważne straty, zwłaszcza że Rosjanie wykorzystują Su-34 do zrzucania kierowanych bomb lotniczych na pozycje Ukraińców.