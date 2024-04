Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę rosyjskie lotnictwo poniosło zauważalne straty. Wciąż dysponuje jednak dużym potencjałem, który zapewniają m.in. duże zapasy bombowców Su-34 i myśliwców Su-35. Co to za maszyny i ile jeszcze mają ich Rosjanie?

Z ogólnodostępnych informacji wynika, że o straty rosyjskiego lotnictwa podczas wojny Ukrainie obejmują prawie 350 różnego rodzaju samolotów i ok. 330 śmigłowców. Szczególnie udany dla Ukraińców był początek 2024 r. Tylko w lutym udało się zestalić 10 rosyjskich Su-34, co było najlepszym wynikiem od kilku miesięcy. Do tego doszło też kilka myśliwców oraz niezwykle cenne dla Rosjan samoloty wczesnego ostrzegania dalekiego zasięgu A-50 (jeden Ukraińcy strącili w styczniu, a drugi w lutym).

Ile Su-34 i Su-35 pozostało Rosji?

Portal ArmyInform powołujący się na dane z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że Rosjanie wciąż dysponują dużymi siłami związanymi z wymienionymi samolotami. W marcu mieli ok. 100 bombowców Su-34 i tyle samo myśliwców Su-35.

Flota samolotów A-50 jest znacznie mniejsza, ale Moskwa wciąż ma na usługach siedem tego typu jednostek. Nie wszystkie wykazują jednak gotowość operacyjną. Wedle przedstawicieli ukraińskiego wywiadu trzy A-50 przechodzą teraz naprawy i modernizacje. To dla Rosjan bardzo ważne jednostki nie tylko ze względu na wartość finansową, jaką prezentują. Przy pomocy A-50 mogą wykrywać wrogie cele powietrzne i naziemne w zasięgu odpowiednio ok. 650 km i 300 km.

Trzon rosyjskiego lotnictwa

Su-34 jest uznawany z trzon rosyjskiego lotnictwa. To bombowiec taktyczny, który powstał w latach 90. ubiegłego wieku. Mierzy ponad 23 m długości i przy napędzie w postaci dwóch silników AŁ-31F M1 jest w stanie osiągać prędkość do 1900 km/h. Jego maksymalny zasięg jest szacowany na ok. 4 tys. km, a maksymalny osiągany pułap to ok. 17 tys m.

Podstawowe uzbrojenie Su-34 stanowi działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm, ale maszyna jest dostosowana do przenoszenia do 8 t uzbrojenia i właśnie w efekcie tej cechy stanowi duże zagrożenie dla Ukraińców. Najeźdźcy wykorzystują Su-34 do przenoszenia i zrzucania kierowanych bomb lotniczych typu KAB o masie kilkuset kg.

Su‑35 to z kolei najnowocześniejszy seryjny samolot wielozadaniowy Rosji. Ma ok. 22 m długości i dwa silniki AL-41F1S z wektorowaniem ciągu. Jest w stanie osiągać perskość maksymalną 2,25 Mach (ok. 2400 km/h). Może przenosić ok. 8 t uzbrojenia, a na wyposażeniu ma także takie elementy jak radar N035 Irbis-E zdolny do śledzenia do 30 celów powietrznych i rozbudowany system walki radioelektronicznej.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski