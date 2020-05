Zła wiadomość dla amatorów oddychania bryzą morską. Odkryto w niej mikroplastiki

Według badaczy z Uniwersytetu w Strathclyde i Obserwatorium Midi-Pyrénées na Uniwersytecie w Tuluzie setki tysięcy ton źle zagospodarowanych odpadów mogą co roku trafiać do morskiej bryzy w formie mikroplastików.

W 2018 roku na całym świecie wyprodukowano ok. 359 mln ton tworzyw sztucznych, a niektóre badania sugerują, że co roku 10 proc. całkowitej ich produkcji trafia do mórz.