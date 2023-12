Ziemia widziana inaczej. Zobacz ją w 360 stopniach

Insta360 X2 to niewielkich rozmiarów kamera, która jest w stanie rejestrować wideo w 360 stopniach. Ma to wiele intrygujących zastosowań na Ziemi, ale producent pomyślał, że jeszcze ciekawsze może być wykorzystanie jej w kosmosie. Postanowił to sprawdzić i – sądząc po opublikowanych materiałach – miał w tym słuszność.