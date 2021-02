Zidentyfikowano kolejne leki na COVID-19. Pomogła sztuczna inteligencja

Tworzenie nowych leków to wieloletni proces, dlatego naukowcom tak zależy na tym, by wykorzystywać już istniejące do leczenia COVID-19. Swoje poszukiwania rozpoczęli badacze z uczelni Massachusetts Institute of Technology (MIT), Politechniki w Zurychu i Uniwersytetu Harvard, którzy postanowili sprawdzić, które leki mogą pomóc starszym pacjentom.