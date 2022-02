Zegarki sportowe do 1 tys. zł. Osobisty trener na nadgarstku

Po tym opisie wydawałoby się, że do zakupu zegarka potrzebny jest kredyt na kilka lat albo trzeba będzie sprzedać rodową porcelanę, by kupić taki gadżet. Nic bardziej mylnego - tego typu urządzenia potrafią kosztować już mniej niż 1 tys. zł, a przy tym oferować wiele użytecznych rozwiązań.

Na pierwszy rzut idzie Polar Ignite M/L, który w atrakcyjnej cenie oferuje wiele funkcji, a jego minimalistyczny wygląd sprawia, że może być używany także na co dzień. Posiada funkcję pomiaru tętna, odbiornik GPS i system wskazówek treningowych FitSpark, który indywidualnie dostosowuje parametry ćwiczeń. Do tego można korzystać z serwisu Polar Flow, który rejestruje wszystkie aktywności, co pozwoli optymalnie zaplanować czas. Zegarek mierzy poziom regeneracji z funkcjami Nightly Recharge i Sleep Plus Stages. Jego budowa pozwala na zanurzenie do 30 m.