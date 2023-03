Zebra zainspirowała naukowców. Stworzyli obiecujący generator prądu

Naukowcy z Gwangju Institute of Science and Technology w Korei Południowej to właśnie zebrą zainspirowali się, opracowując swoje nowe urządzenie do wytwarzania elektryczności. Ich elastyczny i biodegradowalny generator termoelektryczny typu TEG wykorzystuje właśnie kontrastujące ze sobą sekcje do wytwarzania gradientu temperatury, co z kolei umożliwia generowanie energii elektrycznej.