Zbadali chińskie mumie. Niebywałe, co na nich znaleźli

Mumie z Tarim Basin są datowane na ok. 3300 do 3600 lat, czyli na epokę brązu. Dzięki zaawansowanym technologiom analizy DNA naukowcy potwierdzili, że biała substancja to rodzaj sera. Ekstrakcja mitochondrialnego DNA wykazała obecność DNA krów i kóz oraz materiału genetycznego mikroorganizmów.

Ten starożytny ser to ser kefirowy. Podobny do jogurtu, ale o bardziej kwaskowatym smaku i mlecznej konsystencji. Badanie dostarczyło także informacji o bakterii Lactobacillus kefiranofaciens, której współczesne odmiany pochodzą z Rosji i Tybetu.

Zaskakujące jednak, że bakteria odnaleziona w starożytnym serze jest bardziej zbliżona do tybetańskiego szczepu, co podważa dotychczasowe przekonania, że kefir pochodzi z regionu Północnego Kaukazu w Rosji.

– To najstarsza znana próbka sera, jaką kiedykolwiek odkryto na świecie. Produkty spożywcze, takie jak ser, są niezwykle trudne do przechowywania przez tysiące lat, co sprawia, że ​​jest to rzadkie i cenne znalezisko. Badanie starożytnego sera może pomóc nam lepiej zrozumieć dietę i kulturę naszych przodków – mówi Qiaomei Fu z Chińskiej Akademii Nauk.