Zauważono cztery nowe planety. Wśród odkrywców jest Polak

Odkrycie czterech nowych ciał niebieskich zostało opisane na łamach "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society". Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Uniwersytetu Warszawskiego, planety swobodne są niezwykle trudne do wykrycia, ponieważ nie krążą wokół żadnej gwiazdy, przemierzając samotnie naszą galaktykę. Najlepszą metodą ich wykrycia jest mikrosoczewkowanie grawitacyjne, które wynika z ogólnej teorii względności Alberta Einsteina.