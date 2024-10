Zatopione i odnalezione. Tajemnice polskiego wojska odzyskane

Odkrycie to ma szczególne znaczenie z uwagi na burzliwe losy tego parowca, który odgrywał istotną rolę w polskiej historii wojskowej. Zbudowano go w 1887 r. w Warszawie dla przedsiębiorstwa Żegluga Parowa Maurycego Fajansa i ochrzczono imieniem Henryk. Służył on w żegludze wiślanej - zabierał ok. 150 pasażerów i 25 ton ładunku. Pod koniec XIX w. sprzedano go wgłąb Rosji do Towarzystwa Fastowskiej Kolei Żelaznej. Od 1899 r. eksploatowali go armatorzy z Bobrujska. Po Prypeci pływał jako Zwiezda. Polscy żołnierze korzystali z niego od 27 kwietnia 1920 r. Zdobyli go w Czarnobylu podczas ofensywy na Kijów. W maju wszedł w skład tworzącej się Flotylli Pińskiej, kilka tygodni później został samozatopiony w Pińsku podczas ofensywy bolszewików.