Zatopienie U-Boota w 1943. Zobacz odnowione nagranie [Wideo]

Nagranie zostało udostępnione przez British Pathé, które przechowuje kolekcję obejmującą ponad 136 tys. nagrań zebranych z lat 1910 do końca 1984. Oryginalne wideo pochodzi z Pathe Gazette (1943-48). Zatopienie niemieckiego okrętu podwodnego było bardzo słabo zachowane, ale dzięki wsparciu sztucznej inteligencji udało się je zrekonstruować, czego efekty możecie zobaczyć poniżej:

AI Colorize \| Sinking A U-Boat (1943) - DeOldify

Niemieckie okręty podwodne

Niemieckie okręty podwodne , czyli U-Booty pojawiły się stosunkowo późno, w porównaniu z okrętami innych wojennych marynarek. Pierwszy U-Boot trafił do niemieckiej służby w 1906 roku i był to SM U-1. Szybki rozwój nastąpił w momencie zbliżania się wybuchu I wojny światowej i w momencie jej wybuchu armia niemiecka dysponowała 30 sprawnymi jednostkami.

Do końca I wojny światowej Niemcy zbudowali 360 U-Bootów, z których 178 zostało zatopionych w czasie działań wojennych. Po wojnie Niemcy nie mogły posiadać okrętów podwodnych, ale zmieniło się to po podpisaniu anglo-niemieckiego traktatu morskiego w 1935 roku. Wtedy doszło również do odtworzenia niemieckiej marynarki.