Zapowiada się rewolucja? Ten chip może zmienić komunikację

W dzisiejszym świecie, dane między telefonami komórkowymi, nadajnikami i innymi urządzeniami są przenoszone za pomocą fal elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach. Jak tłumaczą naukowcy, dotychczasowa komunikacja opierała się na płaskich procesorach, które ze względu na swoją dwuwymiarową budowę mogły obsługiwać tylko niewielkie, wybrane pasmo fal elektromagnetycznych. To ograniczenie można porównać do ruchu drogowego.

Profesor Roozbeh Tabrizian, współautor wynalazku, wyjaśnia: "Miejska infrastruktura może poradzić sobie tylko z pewnym poziomem ruchu. Jeśli będzie się zwiększało liczbę samochodów, to pojawi się problem. Właśnie zaczynamy osiągać takie maksimum, jeśli chodzi o ilość danych, które można płynnie przesyłać. Płaska struktura procesorów przestaje wystarczać, ponieważ ogranicza nas do niewielkiego zakresu częstotliwości".

Zauważa on również, że rozwój sztucznej inteligencji i autonomicznych urządzeń różnego rodzaju będzie znacząco zwiększał zapotrzebowanie na komunikację. "O takich procesorach można myśleć, jak o drogowych światłach. Może zrobić się bałagan. Jeśli jeden chip produkowany jest z myślą tylko o jednej długości fali, to nie ma to już sensu" – podkreśla profesor Tabrizian.