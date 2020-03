Zamknięte szkoły przez koronawirus. Przygotuj się do egzaminu ósmoklasisty online z WP Pilotem

Epidemia COVID-19 na pewno utrudni przygotowania do egzaminu, jednak nie uniemożliwi. Darmowe lekcje z języka polskiego i matematyki dla ósmoklasistów przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty zaczną się od 19 marca (czwartek) o godzinie 11.00. Doświadczeni nauczyciele – korepetytorzy będą przez 90 minut pomagać w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

WP Pilot to platforma do oglądania kanałów telewizyjnych należąc do Wirtualnej Polski. Na co dzień umożliwia oglądanie ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych przez internet (na komputerach, smartfonach, tabletach i smart TV). Dostępne są zarówno pakiety darmowe oraz płatne oferują więcej kanałów.