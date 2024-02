Zagadka rozwiązana po latach. Sensacyjne odkrycie w Polsce

Miejsca, które – wydawać by się mogło – znamy doskonale, nierzadko skrywają wiele tajemnic. W ostatnich dniach dowiedli tego naukowcy pracujący pod kierownictwem dra Artura Różańskiego z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którzy na terenie Zamku Królewskiego na Górze Przemysła dokonali sensacyjnego odkrycia.

W wyniku badań prowadzonych od sierpnia 2023 r. (wznowionych po niemal 20 latach dzięki Muzeum Narodowemu w Poznaniu) udało się odkryć ponad 6 tys. różnego rodzaju zabytków (fragmentów naczyń ceramicznych, kości zwierzęcych etc.). Uwagę badaczy przykuł natomiast jeden szczególny element – to płytka hypocaustum (element średniowiecznego systemu centralnego ogrzewania), która świadczy o tym, że w poznańskim zamku istniało niegdyś ogrzewanie. Ponadto naukowcy ustalili, że w piwnicach Zamku Królewskiego kryje się (najprawdopodobniej) najstarsza królewska kuchnia, jaką do tej pory odkryto.