Zaczynasz maile od słowa “witam”? To popularny błąd

Wymiana wiadomości mailowych nie należy jednak do żadnego z wymienionych przypadków. Oznacza to, że słowo “witam”, zdaniem językoznawców, nie jest stosownym zwrotem. Należy także pamiętać o nacechowaniu tego słowa, przez co jego zastosowanie może być odebrane przez drugą stronę jako wartościowanie bądź stawianie siebie wyżej nad adresatem wiadomości.