Youtuber zawstydził naukowców. Wygrał zakład z fizykiem

Nagranie z całego wydarzenia można obejrzeć na YouTube. Na filmiku Muller przekonuje, że w momencie gdy - prędkość samochodu jest dokładnie równa prędkości wiatru, wydaje się, że śmigło może zapewnić nieskończoną siłę. Dodaje też: - to jest dokładnie to, czego można oczekiwać od dowolnej dźwigni lub koła pasowego. Jeśli jedno ramię dźwigni ma wartość zero, możesz podnieść nieskończony ciężar z dowolną siłą po drugiej stronie.