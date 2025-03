Wystarczy jedna łyżeczka. Zdziesiątkuje 1/8 ludzkości

Polon, odkryty przez Marię Curie-Skłodowską, jest pierwiastkiem charakteryzującym się wysoką promieniotwórczością, co czyni go jedną z najbardziej niebezpiecznych trucizn. Emitowane cząstki alfa szybko niszczą strukturę tkankową w organizmie człowieka, prowadząc do nieodwracalnych zmian. Skuteczność trucizny zależy od jej wprowadzenia do wnętrza ciała, ponieważ promieniowanie alfa, choć groźne, nie przenika przez skórę.