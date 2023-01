Wykorzystają rozpoznawanie twarzy przeciwko Irankom. Władze sprawdzą, czy noszą hidżab

Iran może stosować technologię rozpoznawania twarzy do identyfikowania kobiety, które łamią przepisy dotyczące noszenia hidżabu, jak donosi Wired. Według serwisu władze najprawdopodobniej porównują pozyskane obrazy z informacjami znajdującymi się krajowej bazie danych na temat tożsamości obywateli. Ułatwia to nakładanie grzywien oraz dokonywanie zatrzymań.

W ostatnich miesiącach Iran mierzył się z potężną falą protestów, które rozpoczęły się we wrześniu 2022 r., po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Młoda kobieta poniosła jedną z najsurowszych kar za nieprzestrzeganie restrykcyjnych, irańskich przepisów dotyczących ubioru. Nie zastosowała się do nakazu noszenia hidżabu. Została aresztowana przez policję ds. moralności i według nieoficjalnych informacji pobita, co spowodowało, że zapadła w śpiączkę i ostatecznie zmarła.

Technologia pomoże identyfikować Iranki bez hidżabu

Zdarzenie było impulsem, które zmobilizowało obywateli Iranu do walki o zmianę przepisów. Taka postawa nie spodobała się jednak władzom. Rządzący krajem zaczęli brutalnie tłumić buntujące się osoby. Sięgnęli m.in. po aresztowania, przemoc i karę śmierci. Według Wired od września aresztowano około 19 tys. osób, a ponad 500 zmarło. Najwyraźniej do listy "straszaków" dołączyli również najnowsze technologie. Jak donosi amerykański serwis, irańscy prawodawcy mówią o wykorzystaniu technologii rozpoznawania twarzy do "identyfikowania niewłaściwych i nietypowych ruchów" oraz "nieprzestrzegania przepisów dotyczących hidżabu".

Shaparaka Shajarizadeha, Iranka, która zaprzestała noszenia hidżabu w 2017 r., ponieważ postrzega go jako symbol represji ze strony rządu, wyjechała do Kanady w 2018 r. po trzech aresztowaniach w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów. Jak informuje Wired, jej zdaniem rozpoznawanie twarzy może być już używane w Iranie. Świadczy o tym liczba kobiet zatrzymanych nie podczas samych protestów, ale kilka dni po tego typu zdarzeniach. Według niej technologia może posłużyć do identyfikacji kobiet z Sarzamineh Shadi, parku rozrywki, który został ostatnio zamknięty. Powodem było pojawienie się jednej z pracownic bez hidżabu.

Technologia rozpoznawania twarzy pozwala na dopasowanie ludzkiej twarzy do konkretnej osoby na podstawie zdjęcia, lub klatki wideo. Oczywiście potrzeba do tego bazy danych, w której znajdują się twarze oraz specjalnego oprogramowania biometrycznego. Oprogramowanie pozwala na tworzenie tzw. odcisku twarzy (jest to matematyczne odwzorowanie naszych rysów). Dodatkowo wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia się, aby bardzo szybko porównać przechwycony obraz do danych zgromadzonych w bazie i zidentyfikować osobę.

Rozpoznawanie twarzy jest rozwiązaniem powszechnie spotykanym. Większość z nas odblokowuje lub chociaż zna osobę, która odblokowuje swój telefon "twarzą", na lotniskach lub podczas kontroli granicznej spotkała się z systemami w ten sposób sprawdzającymi, czy jesteśmy tym, za kogo się podajemy itp. Technologia budzi też coraz większe zainteresowanie władz państwowych. Ma to związek z jego funkcjonalnością, łatwością i wygodą stosowania, czy szybkością przetwarzaniem danych.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski