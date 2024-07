Wyjątkowe odkrycie na Księżycu. Potwierdzono istnienie ogromnej jaskini

W 2010 r. misja NASA: Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) za pomocą instrumentu Miniature Radio-Frequency (Mini-RF) zidentyfikowała potencjalne wejście do jaskini. Zauważono je na powierzchni Księżyca w regionie Mare Tranquillitatis (Morza Spokoju). Jest to miejsca lądowania modułu księżycowego Apollo 11, statku pierwszej załogowej misji księżycowej, który dotarł na księżyc 55 lat temu.

Badania pokazują, że jaskinia jest prawdopodobnie płaska i wystarczająco przestronna, by pomieścić mniejszą osadę. Zdaniem ekspertów ma długość do 80 metrów, szerokość 45 metrów, wysokość ok. 100 metrów i leży 150 metrów pod powierzchnią. Jaskinia mogłaby zapewnić schronienie astronautom, a także zabezpieczyć ich przed promieniowaniem kosmicznym i ekstremalnymi temperaturami, które panują na Księżycu.