Wyhodowali elektrody w mózgu. Naukowcy przełamują barierę

Kluczem do sukcesu okazał się żel zawierający enzymy, będące swego rodzaju cząsteczkami montażowymi. Przed wprowadzeniem go do żywej tkanki żel nie przewodzi prądu elektrycznego. Zyskuje tę właściwość dopiero w kontakcie ze znajdującymi się w niej substancjami. W ten sposób tworzą się miękkie i pozbawione substratów elektrody. Co ważne, wszystko to odbywa się bez modyfikacji genetycznych ani emisji sygnałów zewnętrznych (czy to światła czy energii elektrycznej). Właśnie to sprawia, że można mówić o przełomie – Szwedzi dokonali tego jako pierwsi na świecie.