Wygląda jak UFO? Wiadomo, czym jest rosyjski pojazd latający

Ten rosyjski pojazd latający do złudzenia przypomina UFO znane z filmów i popkultury. Tak naprawdę jest to model sterowca firmy Aerosmena, który od 2024 roku ma latać nad Rosją.

Rosyjski producent sterowców planuje w 2024 wprowadzić do użycia maszynę, która pomieści nawet 600 ton ładunku, jak donosi serwis Interesting Engineering. Projekt przewiduje również, że załadunek i rozładunek towaru będzie możliwy z dowolnego miejsca, co oznacza, że nie ma potrzeby przystosowywania portów, dróg czy lotnisk do potrzeb sterowca.

- Transport towarów przy użyciu naszego sterowca odbywa się według prostego schematu "od drzwi do drzwi", co pomoże obniżyć koszty logistyki i magazynowania - powiedział dyrektor generalny Aerosmena, Sergei V. Bendin w oświadczeniu przesłanym do Interesting Engineering.

Bendin zauważa również, że koszt godziny lotu nie byłby wyższy niż w przypadku standardowego samolotu transportowego, a firma planuje dodatkowo obniżyć koszty. Konstrukcja przypominająca UFO również nie została wybrana przypadkowo.

Kształt maszyny pozwoli jej na łatwiejsze lądowanie przy bocznym wietrze oraz zapewni większą sterowność. Ten projekt może okazać się przełomowy, ponieważ umożliwi dostarczanie towarów do miejsc, gdzie do tej pory (przy wykorzystaniu tradycyjnego samolotu) nie było to możliwe. Bendin zauważył również, że ich "UFO" mogłoby pomóc w gaszeniu pożarów lasów i dostarczaniu towarów na teren górzysty.

Sterowiec, który będzie w stanie unieść 600 ton ładunku, potrzebuje również ogromnej siły nośnej. Tę ma zapewnić 620 000 metrów sześciennych helu i wnęka wypełniona powietrzem podgrzanym do 200 stopni Celsjusza przez wydech ośmiu silników helikoptera.

Na początku firma planuje zbudować mniejszą wersję sterowca, która uniesie do 60 ton ładunku. Mniejsza wersja posłuży do oceny projektu oraz jego możliwości. Później powstaną wersje o nośności 200 i 600 ton. Największe maszyny będą jednak w stanie przelecieć do 8000 km z prędkością 250 km/h.

