Wyciekła treść spotkania Facebooka. Firma chce czytać ludziom w myślach

Ostatecznym celem Facebooka nie jest jednak zebranie naszych myśli jako jeszcze jednej formy danych osobowych, ale danie ludziom możliwości kontrolowania oprogramowania za ich pomocą poprzez specjalny interfejs. Może to być używane np. do pisania poprzez myśli albo grania w gry.

Mimo to, jak zauważa portal "Futurism", z wycieku audio wynika, że Schroepfer zdaje się widzieć potencjalne bariery w przekonaniu ludzi do korzystania z takiej technologii. Na przykład kwestię krytyki bezpieczeństwa takiego produktu.

Niesamowite technologie

– Musimy to rozwijać odpowiedzialnie, aby zdobyć zaufanie i prawo do dalszej pracy nad tym. To konieczne, żebyśmy przeprowadzili to dobrze, aby ludzie na całym świecie mieli dostęp do tych wszystkich niesamowitych technologii [...] bez doświadczania minusów – miał powiedzieć Schroepfer.