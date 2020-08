Wybuch w Bejrucie był jednym z największych w historii

Zespół z Uniwersytetu w Sheffield wyliczył, że 2750 ton saletry amonowej, które eksplodowało we wtorek w Bejrucie, miało siłę od tysiąca do półtora tysiąca ton trotylu. To ponad 30 razy więcej niż największa, konwencjonalna bomba lotnicza, rosyjski "ojciec wszystkich bomb", który ma siłę 44 tony trotylu.