Wybuch niemieckiej rakiety. Nieudany start

Test, podczas którego doszło do eksplozji, był jednym z wielu próbnych startów silników firmy RFA. Te testy są przeprowadzane w ramach przygotowań do planowanego wystrzelenia rakiety na orbitę. Pierwszy z nich odbył się trzy miesiące temu i zakończył się sukcesem.

W styczniu ubiegłego roku, z innego kosmodromu w Wielkiej Brytanii, Cornwall Spaceport w Kornwalii, wyniesiona została w przestrzeń kosmiczną rakieta LauncherOne. Był to pierwszy przypadek, gdy rakieta kosmiczna została wystrzelona z terytorium Europy Zachodniej. Warto jednak zauważyć, że był to start typu poziomego, co oznacza, że rakieta została wyniesiona na orbitę za pomocą specjalnie przystosowanego do tego samolotu.