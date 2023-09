Wrześniowe Perseidy już na nocnym niebie. Kiedy ich wypatrywać?

Wrześniowe Perseidy pojawiają się na niebie od 5 do 21 września, a ich maksimum przypadka 10 września. Tego dnia na niebie możemy zaobserwować do 5 meteorów na godzinę. Kosmiczne skały będą poruszały się z prędkością przekraczającą 60 km/h, więc nie powinniśmy mieć większych problemów z ich zauważeniem.

"Spadające gwiazdy" najlepiej wypatrywać wieczorem, po zmroku, ok. godziny 21:00, w miejscu oddalonym od miejskich świateł. Wrześniowe Perseidy będą widoczne gołym okiem, a do ich obserwacji nie potrzebujemy żadnych specjalnych przyrządów. Można jednak zaopatrzyć się np. w amatorski teleskop. Warto też udać się w miejsce oddalone od źródeł jasnego światła i wysokich budynków.

Najlepsze warunki do obserwacji będą panowały przy dobrej pogodzie. Chodzi o bezchmurne niebo oraz brak opadów. Istnieje wiele aplikacji, które podpowiadają, gdzie najbliżej nas znajduje się najlepsze miejsca do obserwacji nocnego nieba. Przykładem jest Light Pollution Map . Aplikacja informuje m.in., jaki jest aktualny stan zanieczyszczenia światłem na danym terenie i gdzie udać się, aby widoczność była dobra.

Kolejna okazja do oglądania deszczu meteorów pojawi się dopiero w październiku. Na nocnym niebie widoczne będą Drakonidy (nazywane też Giacobinidami), czyli stały rój meteorów. Drakonidy to pozostałość komety 21P/Giacobini-Zinner, czyli komety okresowej, zaliczanej do rodziny komet Jowisza. Meteory z tego roku pojawiają się każdego roku w okresie od 6 do 10 października, a ich maksimum przypada na 8 października. Ten rój potrafi zaskoczyć swoją intensywnością. Przykładowo w nocy z 9 na 10 października 1933 r. na niebie można było zaobserwować aż 350 meteorów na minutę.