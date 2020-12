WP Pilot przez dwa tygodnie za darmo

WP Pilot to usługa telewizji przez internet. Do skorzystania z niej wystarczy laptop, komputer, telefon, tablet lub smart TV z dostępem do internetu. Na telewizorach aplikacje można uruchomić przez przeglądarkę internetową (wchodząc na stronę pilot.wp.pl) lub przez aplikację. Ta jest dostępna na telewizorach z systemem Android TV oraz na modelach firmy Samsung.