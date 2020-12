Wojsko Polskie odebrało Roboty Patrolowo-Przenośne. Szef MON zapowiada kolejne dostawy

Dostawa robotów została poprzedzona szkoleniem 26 operatorów, serwisantów i instruktorów w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Dostarczenie 17 urządzeń odbyło się w ramach umowy pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a Siecią Badawczą Łukasiewicz - PIAP na dostawę 35 kompletów Robota Patrolowo-Przenośnego. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że do końca 2021 roku do Sił Zbrojnych RP trafi jeszcze 17 takich maszyn.