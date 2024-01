Woda zaskoczyła naukowców. Kompletnie się tego nie spodziewali

Mogłoby się wydawać, że tak powszechną substancję, jaką jest woda, udało się przez lata dobrze przestudiować. Ponad 150 lat temu Michael Farady zwrócił uwagę, że powierzchnia lodu jest mokra, nawet gdy panują ujemne temperatury. To rozpoczęło dyskusję na temat tego, czy istnieją warunki, w jakich woda może istnieć we wszystkich trzech stanach skupienia jednocześnie. Naukowcy z Argonne zdecydowali się pójść typ tropem i udało im się zaobserwować topnienie powierzchniowe lodu w niezwykle niskich temperaturach.

Na powyższym wideo możemy zobaczyć, jak przy stałym ciśnieniu i temperaturze -123,15 stopnia Celsjusza przestrzeń pomiędzy kryształami lodu wypełnia ciekła woda. Naukowy w celu zobrazowania zmian w strukturze lodu użyli transmisyjnej mikroskopii elektronowej korygowanej o aberracje chromatyczne. Ta technika wykorzystuje specjalistyczną kamerę do rejestrowania elektronów i może posłużyć do badań np. elektrolitów, co powinno doprowadzić do udoskonalenia akumulatorów. Do uzyskania kryształków lodu wykorzystali ciekły azot. Badania rozpoczęli od temperatury -143,15 stopni Celsjusza i zaczęli ją stopniowo podnosić. Wtedy doszło do topnienia powierzchniowego.