Włamanie na serwery CoffeeDesk. Przestępcy żądali 140 tysięcy złotych

28 listopada doszło do cyberataku na serwery sklepu CoffeeDesk . Dane były przechowywane w niemieckiej bazie, w sposób zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa. Jak więc cyberprzestępcy zdołali uzyskać do nich dostęp? Według serwisu Niebezpiecznik wykorzystali błąd oprogramowania serwera.

"Osoba trzecia uzyskała dostęp do naszego serwera i znajdujących się na nim danych. Żadne dane nie zostały utracone i na ten moment nie mamy również podstaw, aby przypuszczać, że zostały gdziekolwiek rozpowszechnione” - poinformował w niedzielę sklep internetowy CoffeeDesk. Zalecano jednak zmienić hasła, a także należy to zrobić w przypadku wszystkich innych serwisów internetowych, w których korzystacie z takiej samej kombinacji loginów i haseł.

Czego przestępcy żądali od sklepu CoffeeDesk?

CoffeeDesk padł ofiarą ataku ransomware. Jest to rodzaj oprogramowania, które służy do zaszyfrowania plików. W takim przypadku dana ofiara aby odzyskać dostęp do nich, musi posiadać odpowiedni klucz deszyfrujący. Jego właścicielem jest cyberprzestępca, który zażąda odpowiedniej zapłaty za ponowny dostęp do plików.