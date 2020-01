W końcu! "Grosza daj" i inne przeboje z "Wiedźmina" już na Spotify

Długo kazał czekać Pan Netflix na to, aż miliony fanów zapuszczą sobie ścieżkę dźwiękową z "Wiedźmina" w cywilizowanej wersji. Czyli album ze wszystkimi kawałkami w jednym miejscu - na przykład na Spotify. No to co, gotowi? "Grosza rzuć Wiedźminowi, sakiewką potrząśnij, o-oo"!

Pełna ścieżka dźwiękowa z "Wiedźmina" już jest dostępna

Przyznam, że nie spodziewałem się, że "Toss A Coin To Your Witcher" zrobi taką karierę. Początkowo kawałek w ogóle mnie nie chwycił - wrócił mi za to do głowy po kilku dniach i już nie chciał stamtąd wyjść. Być może tego sukcesu nie spodziewali się i sami twórcy, skoro nie uczynili z "Grosza rzuć" muzyki otwierającej każdy odcinek.

Tymczasem przez internet przeszło tornado. Memy, "zakochane" posty, niezliczone już covery i cytująca tekst największa gwiazda internetu, czyli Elon Musk. Chwilę trwało, zanim dostaliśmy pełen soundtrack - i o to jest!

Wiedźmin OST - ścieżka dźwiękowa Muzyki z serialu "Wiedźmin" można w tym momencie posłuchać na:

O dziwo, muzyki nie ma jeszcze na Google Play. Albo jeszcze nie zdążyła się przecisnąć przez hordy coverów i metalowych zespołów klasy C, które postanowiły też skorzystać ze słowa "witcher".

Za to pod sytuację pięknie postanowił się podłączyć się polski oddział Warnera

Wiedźmin "Toss A Coin" - najlepsze covery

Internauci potrzebowali dosłownie chwili, żeby zacząć nagrywać swoje wersje piosenki Jaskra. Na pierwszy ogień oczywiście poszły covery metalowe czy wersja instrumentalna na skrzypce. Ale w Polsce sensację zrobiła także wersja śpiewana po śląsku, czyli "Kotlok daj hekserowi".

Ja jednak nie mam wątpliwości, że najlepiej z tematem poradził sobie... rosyjski chór.