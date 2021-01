Wielka Brytania: gigantyczny okręt osiągnął gotowość bojową. Chiny reagują

- To niezwykle ważny kamień milowy dla HMS Queen Elizabeth, Royal Navy i całego kraju - powiedział minister obrony Wielkiej Brytanii. - Osiągnięcie to jest świadectwem determinacji pracowników obsługi oraz przemysłu. Dzięki nim możemy pochwalić się możliwościami, które posiada zaledwie kilka krajów na świecie. Życzę udanej służby całej grupie uderzeniowej, która już wkrótce wyruszy w swoją pierwszą misję operacyjną - dodał.

Chiny reagują

HMS Queen Elizabeth

HMS Queen Elizabeth to współczesny brytyjski lotniskowiec, główna jednostka typu Queen Elizabeth. Wszedł do służby w brytyjskiej marynarce wojennej w 2017 roku. Okręt jest w stanie przenieść około 40 samolotów i śmigłowców. Jego pokład lotniczy ma długość 282 m. Szerokość kadłuba na linii wodnej wynosi 39 m, a maksymalna 73 m. Waży 65 tysięcy ton. Wraz z bliźniaczym HMS Prince of Wales stanowią największe okręty zbudowane dla US Navy.