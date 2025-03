Widzisz naklejkę "R" na skrzynce? Oto co znaczy

Choć mogłoby się wydawać, że naklejka "R" na skrzynkach pocztowych w blokach sugeruje otwartość mieszkańców na ulotki reklamowe, jest to błędne założenie. W rzeczywistości jest to ważna informacja dla listonoszy i kurierów. Naklejka ta jest dostępna na specjalne zamówienie i nie można jej kupić przez internet.

Naklejka z literą "R" na skrzynce pocztowej to prośba właściciela mieszkania, aby listonosz nie zostawiał awizo, lecz wrzucił list polecony bezpośrednio do skrzynki. Dzięki temu odbiorca unika konieczności wizyty w placówce pocztowej, co jest szczególnie wygodne dla osób często nieobecnych w domu. Po dostarczeniu awizo mamy określony czas na odbiór przesyłki.

Naklejka "R" nie jest dostępna w sklepach papierniczych i nie można jej samodzielnie nakleić. Aby ją otrzymać, należy wypełnić specjalny wniosek o doręczanie przesyłek poleconych do skrzynki pocztowej. Wniosek można wypełnić online za pomocą eFormularza, jednak wymaga to posiadania profilu zaufanego do podpisania wniosku. Alternatywą jest pobranie formularza, wypełnienie go ręcznie i przekazanie listonoszowi lub złożenie w placówce pocztowej.