Widać ją już wszędzie. Polski ekspert o AI w reklamie

Sztuczna inteligencja – choć rozwijana już od dziesiątek lat – to szczyt popularności osiągnęła dopiero w drugiej dekadzie lat dwutysięcznych XXI wieku. Stało się to przede wszystkim za sprawą łatwej dostępności do AI. Dziś wystarczy uruchomić aplikację Chat GPT w telefonie lub odwiedzić odpowiednią stronę w przeglądarce – i można poprosić AI o wszystko.

Sztuczna inteligencja w branży reklamowej

Algorytmy potrafią dziś nie tylko odpowiadać na pytania słowami. Są też na tyle inteligentne, że mogą tworzyć grafiki lub filmy. Tak daleko idący rozwój AI może budzić wątpliwości o przyszłość branży kreatywnej. W tym kontekście rozmawialiśmy z Tomaszem Choroszewskim, który jest związany z sektorem technologicznym (wykorzystującym AI) i podzielił się z nami obserwacjami dotyczącymi tego, jak sztuczna inteligencja sprawdza się w branży reklamowej.

Dziś AI jest stosowana na szeroką skalę w reklamie. Choroszewski podaje aż osiem zastosowań sztucznej inteligencji w tej branży. – Segmentacja użytkowników, tworzenie spersonalizowanych reklam, dynamiczne kreacje reklamowe, targetowanie reklam, analiza zachowań konsumentów, automatyczne budżetowanie, optymalizacja kosztów i automatyczne zakupy powierzchni reklamowej – wylicza ekspert.

W każdym z tych obszarów AI pozwala dokładnie, automatycznie i szybko określić zachowania konsumentów, dostosować treści reklam do preferencji odbiorców lub też dotrzeć z reklamą do osób, które potencjalnie będą nią najbardziej zainteresowane.

Choroszewski zwraca też uwagę na to, że AI bardzo dobrze pracuje dziś na bardzo dużej ilości danych. To istotne, bowiem pozwala algorytmom tworzyć duże projekty, ale wciąż technologia w tym zakresie musi zostać rozwinięta.

Kierunek rozwoju AI

– Sztuczna inteligencja największą efektywność osiąga w kompensacji danych, bardzo dobrze radzi sobie z dużą ilością danych, którą szybko i efektywnie analizuje, a później wraca z trafnymi wynikami – uważa ekspert. – Natomiast obecnie AI nie potrafi trafnie wnioskować i efektywnie wdrażać. Jest to na pewno kierunek rozwoju, do którego branża AI dąży. W efekcie dojdziemy do poziomu, gdy AI będzie zarządzać całymi kampaniami reklamowymi, projektami, a może nawet firmami – podsumowuje, zaznaczając trudności, z którymi dziś mierzy się AI.

Choroszewski podkreśla też, że AI to dziś nie tylko narzędzie, które jest wykorzystywane w procesach twórczych. To też rozwiązanie wykorzystywane w zarządzaniu reklmamami. – Właśnie rozwój modeli wykorzystywanych do szacowania prawdopodobieństwa zdarzenia w reklamie oraz wciąż rosnące możliwości obliczeniowe dzisiejszych maszyn sprawiają, że AI prócz tworzenia reklam, jest stosowane do optymalizacji sprzedaży czy wyników biznesowych klientów mediów – wyjaśnia.

Co czeka nas w przyszłości?

– Świat reklamy już się zmienił i ta zmiana będzie już tylko przyspieszać. Większość liderów rynku swoje czołowe rozwiązania reklamowe opiera na modelach językowych lub uczeniu maszynowym, które wielokrotnie zwiększają efektywność reklam. Dane o użytkownikach stają się kluczowym elementem AI, bez nich rozwój nie byłby możliwy – uważa Choroszewski.

Ekspert uważa też, że AI nie zniknie ze wspomnianej branży reklamowej przede wszystkim z uwagi na fakt, iż jego zdaniem "człowiek nie jest w stanie intelektualnie objąć i przeanalizować dużych ilości danych w tak krótkim czasie jak robi to maszyna". Zauważa, że fizycznie jest to niemożliwe. Sztuczna inteligencja będzie więc stosowana na szeroką skalę w kolejnych zadaniach, bo w niektórych zadaniach jest wydajniejsza od człowieka.

Kreatywne kampanie z udziałem AI

Choroszewski wspomina również w rozmowie o kilku przykładach reklam, za których kreację odpowiada AI. Wskazuje przede wszystkim kampanię Coca-Coli z 2024 r., w której wykorzystano elementy wygenerowane przez AI. W opinii publicznej projekt zderzył się jednak ze skrajnymi opiniami – te negatywne zarzucały firmie przede wszystkim, że reklama zatraciła świąteczny klimat.

Świąteczna reklama Coca-Coli stworzona przez AI

Również w 2024 r. na językach internautów była też kampania meksykańskiego wydania magazynu "Playboy". Tam bowiem na okładce znalazła się modelka wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Samantha, bo tak nazwano dzieło AI, miała przygotować czytelników na to, że w przyszłości podobne zjawisko będzie się powtarzać coraz częściej – nie tylko na łamach "Playboya".

Inną kampanią, o której wspomina Choroszewski, jest ta, którą w 2022 r. przeprowadził H&M. Firma stworzyła wówczas wirtualną influencerkę Kukę. W efekcie firma odnotowała 11-krotny wzrost zapamiętywalności reklamy w porównaniu z tradycyjnymi kampaniami. – To pokazuje potencjał AI w angażowaniu odbiorców – podsumowuje ekspert

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski