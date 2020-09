WHO mogła zbyt późno ogłosić pandemię koronawirusa. Eksperci prowadzą dochodzenie

WHO była wielokrotnie krytykowana za zbyt późne ogłoszenie pandemii koronawirusa. W czwartek powołano zespół ekspertów, który ma przeanalizować działania organizacji. Tym samym rozpoczęło się śledztwo, którego domagały się kraje należące do WHO.

WHO zbyt późno ogłosiła pandemię? Jest dochodzenie (Pixabay)