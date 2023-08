WD MyBook Duo 44 TB [TEST]: Czy można mieć za dużo miejsca na dysku?

Jego dwa dyski twarde mogą pomieścić w sumie, jak sama nazwa wskazuje, do 44 terabajtów danych. To ilość, którą przeciętnemu konsumentowi - a właśnie do konsumentów skierowane jest to urządzenie - trudno sobie wyobrazić. Wszystkie moje zdjęcia i filmy z wakacji, archiwa domowe i pliki robocze zajmują jakoś tak ze dwa terabajty. Archiwa gier, na które do tej pory sobie nie pozwalałem, to kolejny terabajt. Wszystko, co do tej pory nakręciłem do TL;DR - trochę ponad 2 terabajty. Razem pięć. Pięć, wobec czterdziestu czterech! Kupując WD MyBook Duo 44TB kupujesz sobie miejsce do magazynowania swojego cyfrowego życia naprawdę na lata. Nie da się ukryć, to bardzo, bardzo dobra cecha.